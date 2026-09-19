Доступный мини-ПК на Core i5-13500H с тремя слотами для накопителей: представлена новая версия Peladn WO5

Компания Peladn расширила линейку мини-ПК WO5 новой конфигурацией на базе Intel Core i5-13500H.

Версия с 16 ГБ оперативной памяти и без накопителя оценена в 2699 юаней, а после государственной субсидии её стоимость снижается до 2294,15 юаня. Вариант с SSD на 512 ГБ стоит 3199 юаней или 2719,15 юаня с учётом субсидии.

Процессор Core i5-13500H получил 12 ядер и 16 потоков, а его максимальная тактовая частота достигает 4,7 ГГц. Мини-ПК оснащён 16 ГБ LPDDR4-3200 и поддерживает сразу три накопителя: PCIe 4.0 x4 M.2 2280, SATA3 M.2 2280 и SATA3 M.2 2242.

Набор разъёмов включает два USB-A 3.2 Gen2 на передней панели. Сзади расположены два HDMI 2.0, 2,5-гигабитный Ethernet, ещё два USB-A 3.2 Gen2, полнофункциональный USB-C и комбинированный 3,5-мм аудиоразъём.