Цены на все версии Vivo X300 Ultra переписали прямо перед анонсом серии Vivo X500

Все версии смартфона получили прибавку от 500 до 2000 юаней

Vivo скорректировала цены на X300 Ultra в официальном онлайн-магазине.

Базовая версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти теперь стоит 7499 юаней вместо 6999. Конфигурация 12/512 ГБ подорожала с 7499 до 7999 юаней, а версия 16/512 ГБ — с 7999 до 8999 юаней.

Спутниковая версия с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти теперь продаётся за 9999 юаней вместо 8999. Ещё сильнее изменилась стоимость фотографического комплекта с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ накопителя — цена выросла сразу на 2000 юаней, до 13 999 юаней.

Источник изображения: ithome // Vivo

Vivo X300 Ultra получил однокристальную систему Snapdragon 8 Ultra пятого поколения и поддержку телеконвертеров Zeiss G2 с эквивалентным фокусным расстоянием 200 мм и Zeiss G2 Ultra на 400 мм.

Ранее компания Vivo впервые официально раскрыла внешность флагмана X500 Pro Max. Релиз всей серии X500 запланирован на 21 сентября, и в этом году линейка впервые получит версию Pro Max.