90 Вт, складная вилка, два USB-C и GaN. Представлена быстрая и плоская зарядка Cuktech

Cuktech начала принимать предварительные заказы на зарядное устройство Space Series Three-Body Collaboration Edition, продажи которого стартуют 22 сентября.

Это компактное зарадное устройств со складной вилкой, плоским корпусом и двумя портами USB-C. Максимальная мощность одного из портов достигает 90 Вт.

Новинка поддерживает технологию быстрой зарядки ADC2.0 и протоколы PD, PPS, Xiaomi Surge Charge, UFCS, SCP и FCP. Для повышения эффективности используется высокоинтегрированный планарный трансформатор производства TOB и силовой чип на основе нитрида галлия GaN.