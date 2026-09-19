90 Вт, складная вилка, два USB-C и GaN. Представлена быстрая и плоская зарядка Cuktech

Новинка получила плоский корпус и поддержку сразу нескольких стандартов быстрой зарядки

Корпуса, системы питания и охлажденияCuktech

Cuktech начала принимать предварительные заказы на зарядное устройство Space Series Three-Body Collaboration Edition, продажи которого стартуют 22 сентября.

Это компактное зарадное устройств со складной вилкой, плоским корпусом и двумя портами USB-C. Максимальная мощность одного из портов достигает 90 Вт.

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Источник изображения: ithome // Cuktech

Новинка поддерживает технологию быстрой зарядки ADC2.0 и протоколы PD, PPS, Xiaomi Surge Charge, UFCS, SCP и FCP. Для повышения эффективности используется высокоинтегрированный планарный трансформатор производства TOB и силовой чип на основе нитрида галлия GaN.

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