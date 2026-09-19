TP-Link врывается в эпоху Wi-Fi 8: скорость до 22 Гбит/с и 200+ устройств

Предзаказы на первые маршрутизаторы на базе ещё не сертифицированного стандарта IEEE 802.11bn откроют 28 сентября

TP-Link анонсировала первую партию устройств Wi-Fi 8 — трёхдиапазонный маршрутизатор Archer 8 Ultra и Mesh-систему Deco 8 Ultra.

Предварительные заказы на Archer 8 Ultra в официальном магазине TP-Link начнутся 30 сентября. В тот же день компания проведёт глобальную презентацию других устройств с поддержкой Wi-Fi 8 и раскроет цены и сроки доступности новинок в разных регионах.

Оба продукта построены на базе стандарта IEEE 802.11bn, который пока находится на этапе сертификации. Новинки получили технологию Wi-Fi 8 StabilityEngine, предназначенную для борьбы с перегрузками, помехами и недостаточным покрытием сети.

Archer 8 Ultra выполнен в квадратном корпусе с крупной решёткой охлаждения и оснащён 18 антеннами. Максимальная скорость беспроводной передачи достигает 19 Гбит/с, проводной — 10 Гбит/с.

Deco 8 Ultra получил цилиндрический корпус, беспроводную скорость до 22 Гбит/с и проводную до 10 Гбит/с. Комплект из трёх устройств способен покрыть около 911 м² и одновременно обслуживать более 200 устройств.