Huawei готовит переворот в обучении ИИ к 2027 году

Компания Huawei планирует масштабную трансформацию в области обучения моделей искусственного интеллекта к 2027 году. Компания заявила, что она собирается значительно изменить свою вычислительную инфраструктуру для обучения моделей искусственного интеллекта. Компания уже начала работу над достижением этой цели.

Об этом заявил ротационный председатель компании Эрик Сюй на мероприятии Huawei Connect 2026, отметив растущую роль собственных процессоров Ascend на китайском рынке. При этом Huawei пока не раскрывает, что именно изменится в процессе обучения моделей.

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Huawei рассчитывает в ближайшие три года представить три новых поколения Ascend с примерно двукратным ростом производительности и повышенной энергоэффективностью. В компании считают, что эти ускорители могут стать ключевой основой для китайских разработчиков ИИ, хотя многие местные модели по-прежнему обучаются с использованием решений Nvidia.

Компания также тестирует поставки систем SuperPoD за пределами Китая, отправляя небольшие партии в регионы с высоким спросом. Полномасштабную международную экспансию пока не планируют: по словам Сюя, Huawei не хватает производственных мощностей даже для удовлетворения спроса внутри Китая.