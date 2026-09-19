Samsung меняет правила игры: Gallery теперь синхронизируется с Google Фото

В приложении появилась функция прямого резервного копирования снимков и видео в аккаунт Google.

Samsung начала внедрять интеграцию приложения Gallery с Google Фото. Как сообщает Ice Universe, после установки последней версии Gallery у некоторых пользователей в настройках появляется новый пункт «Синхронизация фото и видео». Через него можно подключить Google-аккаунт и включить резервное копирование медиаконтента.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Синхронизированные фотографии и видео сохраняются в аккаунте Google и становятся доступны через Google Фото. Таким образом, Samsung постепенно расширяет возможности облачной синхронизации Gallery за пределами прежней интеграции с OneDrive.

Ice Universe уже подтвердил работу функции на своём Galaxy, однако её распространение пока зависит от конкретного устройства, аккаунта и региона. Поэтому новый пункт настроек может появиться у пользователей не одновременно.