Аккумулятор 6000 мА•ч, камера 50 Мп, экран 120 Гц и влагозащита, Представлен Lava Bold N4 Pro 5G

Lava представила Bold N4 Pro 5G — новую модель бюджетного сегмента с поддержкой сетей пятого поколения.

Смартфон оснащён 6,75-дюймовым HD+ LCD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 550 нит. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 ГБ, встроенного накопителя UFS 2.2 — 128 ГБ, а через microSD его можно расширить ещё на 1 ТБ.

Источник изображения: gizmochina // Lava

За производительность отвечает Unisoc T8200. На задней панели установлена двойная камера с основным 50-мегапиксельным сенсором, фронтальная камера получила разрешение 8 Мп. Также предусмотрены боковой сканер отпечатков пальцев, защита корпуса IP64, USB-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и поддержка двух SIM-карт.

Главным отличием от Bold N4 Lite стал аккумулятор на 6000 мА•ч с поддержкой 18-ваттной зарядки — на 1000 мА•ч больше, чем у младшей модели. Смартфон работает на Android 16 и выпускается в цветах Midnight Blue и с градиентом от лавандового к серебристому.