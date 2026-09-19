Первый смартфон с частотой 165 Гц во всех приложениях и до 185 Гц в играх, 100-ваттной зарядкой и аккумулятором на 9000 мА•ч. OnePlus 16 получил одобрение для выхода

Новый смартфон уже прошёл обязательную сертификацию в Китае, а утечки обещают 200-мегапиксельную камеру

OnePlus 16 с номером модели PYB110 прошёл китайскую сертификацию 3C, подтвердив поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт.

Ранее смартфон получил одобрения SRRC и Министерства промышленности и информационных технологий Китая, где также была подтверждена поддержка 5G N79 в диапазоне 4800–4960 МГц. Таким образом, необходимый набор сертификаций для выхода устройства в Китае завершён.

Кроме того, OnePlus 16 получит аккумулятор ёмкостью 9000 мА•ч — об этом сообщил известный инсайдер Digital Chat Station. Такая батарея уже используется в китайском OnePlus Turbo 6 и индийском OnePlus Nord 6, но для номерной флагманской серии OnePlus это станет рекордом.

Основная камера, согласно утечкам, будет 200-мегапиксельной с сенсором 1/1,4 дюйма, компанию ей составят 50-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с сенсором 1/1,95 дюйма.

Президент OnePlus China Ли Цзе сегодня объявил, что OnePlus 16 станет первым устройством, работающим под управлением ColorOS 17, а также первым, достигшим «глобальной сверхвысокой частоты обновления 165 Гц», а в игровых сценариях показатель может достигать 185 Гц. Смартфон будет работать под управлением ColorOS 17 на базе Android 17.