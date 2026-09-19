Новые смартфоны Samsung Galaxy M08 и F08 появились в Сети до анонса

На официальных сайтах Samsung в Индии и Бангладеш появились страницы поддержки Galaxy M08 и Galaxy F08.

Устройства указаны под номерами SM-M085F/DS и SM-E085F/DS соответственно. Первым на находку обратил внимание инсайдер Mohmmad Khatri.

Источник изображения: gizmochina // Samsung

Ранее те же модели уже появлялись в базе GSMA IMEI и документах Wi-Fi Alliance. Это указывает на подготовку версий с поддержкой 4G и двумя SIM-картами. При этом пока неизвестно, получат ли Galaxy M08 и F08 одинаковое оборудование или Samsung разделит их по характеристикам с учётом разных серий и каналов продаж.

Точные сроки выхода также не объявлены. С учётом графика предыдущих Galaxy M07 и F07, представленных примерно в октябре 2025 года, новый дебют может состояться в октябре, однако это пока лишь предположение. Ожидается, что дополнительные сведения о смартфонах появятся в ближайшие недели.