Космодром Восточный перевели на газ: пять котельных получили подключение к системе газоснабжения

Объекты общей мощностью 130,5 МВт планируют полностью перевести на газ к началу отопительного сезона.

Наука и космосГАЗ

Пять котельных космодрома Восточный подключили к системе газоснабжения. Церемония состоялась 18 сентября в формате видеоконференции под руководством президента России Владимира Путина. Восточный стал одной из семи площадок в стране, где в этот день одновременно подключили объекты газификации.

Это долгожданный момент для Восточного. Очень рад, что это произошло.
Владимир Путин 

На газ переведены пять котельных. Одна из них имеет мощность 46,5 МВт, ещё одна — 30 МВт, третья — 20 МВт, а две оставшиеся — по 17 МВт. Совокупная мощность объектов составляет 130,5 МВт.

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Источник изображения: Роскосмос // Пресс-служба Губернатора и Правительства Амурской области

Полностью запустить котельные на газовом топливе планируется к началу отопительного периода. Для космодрома это означает переход части теплоснабжающей инфраструктуры на новый источник топлива.

Сегодня мы торжественно подключаем к системе газоснабжения 5 котельных, которые раннее работали на дизельном топливе. Они станут новым надёжным источником теплоснабжения для 6 площадок космодрома Восточный — ключевого объекта российской космонавтики. В числе приоритетных потребителей — стартовый и технический комплексы ракетоносителей «Союз-2». В перспективе мы планируем подключить к газу и технический комплекс космического ракетного комплекса «Ангара».
и.о. руководителя Дирекции космодрома Восточный Алексей Рыженков. 
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