Космодром Восточный перевели на газ: пять котельных получили подключение к системе газоснабжения

Пять котельных космодрома Восточный подключили к системе газоснабжения. Церемония состоялась 18 сентября в формате видеоконференции под руководством президента России Владимира Путина. Восточный стал одной из семи площадок в стране, где в этот день одновременно подключили объекты газификации.

Это долгожданный момент для Восточного. Очень рад, что это произошло. Владимир Путин

На газ переведены пять котельных. Одна из них имеет мощность 46,5 МВт, ещё одна — 30 МВт, третья — 20 МВт, а две оставшиеся — по 17 МВт. Совокупная мощность объектов составляет 130,5 МВт.

Источник изображения: Роскосмос // Пресс-служба Губернатора и Правительства Амурской области

Полностью запустить котельные на газовом топливе планируется к началу отопительного периода. Для космодрома это означает переход части теплоснабжающей инфраструктуры на новый источник топлива.