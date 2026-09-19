Космодром Восточный перевели на газ: пять котельных получили подключение к системе газоснабжения
Объекты общей мощностью 130,5 МВт планируют полностью перевести на газ к началу отопительного сезона.
Пять котельных космодрома Восточный подключили к системе газоснабжения. Церемония состоялась 18 сентября в формате видеоконференции под руководством президента России Владимира Путина. Восточный стал одной из семи площадок в стране, где в этот день одновременно подключили объекты газификации.
Это долгожданный момент для Восточного. Очень рад, что это произошло.
На газ переведены пять котельных. Одна из них имеет мощность 46,5 МВт, ещё одна — 30 МВт, третья — 20 МВт, а две оставшиеся — по 17 МВт. Совокупная мощность объектов составляет 130,5 МВт.
Полностью запустить котельные на газовом топливе планируется к началу отопительного периода. Для космодрома это означает переход части теплоснабжающей инфраструктуры на новый источник топлива.
Сегодня мы торжественно подключаем к системе газоснабжения 5 котельных, которые раннее работали на дизельном топливе. Они станут новым надёжным источником теплоснабжения для 6 площадок космодрома Восточный — ключевого объекта российской космонавтики. В числе приоритетных потребителей — стартовый и технический комплексы ракетоносителей «Союз-2». В перспективе мы планируем подключить к газу и технический комплекс космического ракетного комплекса «Ангара».
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