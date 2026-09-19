Porsche разработала аккумуляторную батарею, которая полностью состоит из переработанных материалов, питающихся от старых аккумуляторных блоков

Porsche и переработчик Cylib произвели пилотные аккумуляторные ячейки, в которых 100% катодного активного материала — литий, никель, кобальт и марганец — получены из собственных отработанных батарейных блоков Porsche. Это полностью замкнутый цикл в пилотном масштабе и третья фаза проекта, запущенного в прошлом году.

Переработка началась в мае на мощностях в Германии с применением водного метода, а появление переработанного материала в серийных ячейках запланировано на 2028 год. Первые тесты подтвердили техническую пригодность, дополнительные результаты ожидаются до конца года.

Действующее европейское регулирование требует куда меньшего. С августа 2031 года новая батарея электромобиля должна содержать лишь 6% переработанного лития, 6% никеля и 16% кобальта. В 2036 году планка поднимется до 12% лития, 15% никеля и 26% кобальта. По обратной стороне процесса — извлечению — 50% лития из отработанных батарей должно возвращаться к 2027 году и 80% к 2031-му.

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Автопроизводители обязаны начать документировать содержание переработанных материалов с августа 2028 года. Пилотный катод Porsche уже сейчас показывает 100%, что кратно перекрывает любые будущие нормативы.

Porsche — не просто заказчик, а совладелец переработчика. Венчурное подразделение Porsche Ventures лидировало раунд в Cylib на €55 млн в мае 2024 года при участии Bosch Ventures. Cylib — спин-офф Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена (RWTH Aachen). Компания заявляет, что её процесс восстанавливает более 90% материалов.

Главное ограничение для всей отрасли пока не химическое, а арифметическое. Отработанных батарей европейских электромобилей физически мало, потому что сами машины ещё на ходу. К тому же в прошлом году 90% батарей, поставленных в Европу, произведены китайскими и южнокорейскими компаниями.