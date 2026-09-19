Водородный Hilux от Toyota превзошёл электрический по всем параметрам. Но заправляться ему негде

Запас хода 400 км, буксировка 2,5 тонны и пятиминутная заправка — однако сеть 700-бар водородных станций для легковушек в Европе схлопнулась на 70% с 2023 года

Toyota подтвердила выпуск водородного пикапа Hilux на топливных ячейках к 2028 году — первого коммерчески доступного среднеразмерного пикапа на водороде в Европе. Целевые характеристики: 400 км запаса хода, 2500 кг буксировки и заправка за 5 минут. Для сравнения, электрический Hilux проезжает 257 км, тянет 2000 кг и тратит полчаса на зарядку с 10% до 80%.

По всем цифрам, важным для рабочего пикапа, водород выигрывает.

Силовая установка близка к легковой Mirai: блок из 330 топливных ячеек над передней осью питает 134-киловаттный мотор на задних колёсах. 10 прототипов, построенных на заводе Toyota в Дерби в 2024 году при финансировании правительства Великобритании, несли 7,8 кг водорода в трёх баках внутри рамы и показывали ожидаемые 600 км. Производственная цель на треть скромнее. Стоимость серийной версии пока не объявлена.

Источник изображения: Toyota Motor Europe

Однако Европа вместе с Великобританией располагает 179 водородными станциями — против 1,16 млн публичных электрозарядок. При этом сеть, пригодная для легковых машин, стремительно сжимается: количество станций только с 700-барным диспенсером упало со 108 до 32 в период с 2023 по май 2025 года. Станции, построенные под грузовики и автобусы, выросли с 50 до 129. Только в Германии в 2025 году закрыли 36 станций первого поколения, из них 22 — легковые. Сеть не исчезает, а перестраивается под чужой транспорт.

По правилам ЕС, к концу 2030 года водородная станция должна стоять каждые 200 км на основной дорожной сети, каждая — с тонной суточной мощности и минимум одним 700-барным диспенсером. Это на два года позже выхода Hilux на рынок. Toyota рассчитывает сделать Европу одним из крупнейших рынков топливных ячеек к 2030 году, собирает модули в Бельгии и в следующем году обещает третье поколение стека — на 20% больше дальности при снижении стоимости на треть.