Хакеры опубликовали данные тысяч водителей после взлома баз данных транспортных средств штата Флорида

В записях — свидетельства о праве собственности с именами, адресами и VIN-номерами, а также номера социального страхования и иммиграционные документы

Хакерская группировка ShinyHunters опубликовала сотни тысяч файлов из базы данных транспортных средств и информации о водителях штата Флорида. На своём сайте злоумышленники заявили, что «сделали это, потому что жертва не заплатила выкуп и не стала сотрудничать».

Взлом базы DAVID произошёл в начале сентября, в качестве доказательства хакеры привели скриншот записи, связанной с покойным Джеффри Эпштейном, имевшим резиденцию в штате.

Агентство дорожной безопасности и транспортных средств Флориды (FLHSMV) подтвердило факт взлома на прошлой неделе, уточнив, что хакеры получили учётные данные полицейского, хранившиеся на личном устройстве.

Источник изображения: сгенерировано Muse

По данным TechCrunch, ознакомившегося с копией украденных данных, похищены сотни тысяч свидетельств о праве собственности на транспортные средства с именами владельцев, адресами покупателей и продавцов, а также VIN-номерами. Часть файлов содержит номера социального страхования, заграничные паспорта неамериканского образца и иммиграционные документы. Водительские удостоверения и фотографии людей в утечке отсутствуют.

Инцидент совпал по времени с другой масштабной утечкой: в том же месяце хакеры взломали компанию IDScan, занимающуюся верификацией удостоверений личности, и похитили свыше 150 млн изображений водительских прав.