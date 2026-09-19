«Чандра» открыла новый класс космических объектов, способных разрешить две загадки астрофизики: «гипермягкие» источники

Обнаружено 84 объекта с мощным ультрафиолетом и аномально слабым рентгеном — они могут объяснить природу сверхновых типа Ia и загадку ионизации межзвёздного газа

Астрономы, работающие с архивом данных рентгеновской обсерватории «Чандра» (Chandra), идентифицировали 84 необычных космических объекта в шести галактиках, включая спиральные Андромеду и Вертушку. Объекты излучают мощный ультрафиолет, но имеют аномально слабый рентгеновский сигнал — только в низкоэнергетическом диапазоне, на границе с ультрафиолетовой частью спектра. Исследователи назвали их «гипермягкими рентгеновскими источниками» (hypersoft X-ray sources).

«Мы никогда не сталкивались с группой объектов, которые ведут себя подобным образом», — говорит ведущий автор Mycтафа Мухибулла из Университета Алабамы.

Сейчас команда не может окончательно определить, чем являются эти источники. Основные кандидаты — чёрные дыры, нейтронные звёзды или белые карлики, перетягивающие вещество с компаньона. Падающий материал должен нагреваться и испускать рентгеновское излучение, однако наблюдаемое сочетание ультрафиолета и низкоэнергетического рентгена ранее с такими системами не ассоциировалось. Обнаружить объекты раньше мешали два фактора: крайне слабая рентгеновская полоса и поглощение сильного ультрафиолета межзвёздным гелием и водородом.

Источник изображения: NASA / ESA / STScI / CXC / Univ. of Alabama / M. Muhibullah et al.; / SAO / N. Wolk

Значение находки выходит за рамки каталогизации. «Эти скрытные рентгеновские источники — одни из самых энергичных объектов в галактиках, и они могут решить сразу две космические загадки одновременно», — утверждает Мухибулла.

Первая — природа сверхновых типа Ia, тех самых «стандартных свечей», на которых построено открытие ускоряющегося расширения Вселенной. Считается, что они возникают в двойных системах с белыми карликами, но астрономы никогда не наблюдали звезду непосредственно перед взрывом. Гипермягкие источники могут оказаться теми самыми предшественниками, которых ищут десятилетиями.

Вторая загадка — механизм ионизации свободно плавающего межзвёздного газа. Горячих массивных звёзд для полного объяснения не хватало. Интенсивное ультрафиолетовое излучение нового класса объектов способно восполнить недостающее звено. Поскольку исследователи нашли десятки таких источников всего в шести галактиках, они предполагают, что во Вселенной скрывается огромная популяция подобных систем. Окончательный ответ требует дальнейших наблюдений.