Гамма-телескоп COSI собран: миссия по изучению антиматерии в Галактике приближается к запуску

Широкоугольный гамма-спектрометр займётся наблюдением материи и антиматерии в Млечном Пути, а также финальными стадиями жизни звёзд

Инженеры и руководители Калифорнийского университета в Беркли зафиксировали ключевую веху: 8 июля 2026 года детекторная сборка телескопа COSI (Compton Spectrometer and Imager) была поднята с монтажного стола и установлена в рабочее положение.

Четыре серебристых элемента на верхней части детекторного блока закрывают гибкие схемы, передающие сигналы от детекторов к считывающей электронике.

Источник изображения: UC Berkeley / Alan Toth

COSI — широкоугольный гамма-телескоп, который будет изучать энергетические явления в Млечном Пути и за его пределами. В программу наблюдений войдут процессы рождения и уничтожения материи и антиматерии, а также заключительные стадии жизни звёзд.

Миссия готовится к запуску международной коллаборацией: Лабораторией космических наук Калифорнийского университета в Беркли, Калифорнийским университетом в Сан-Диего, Военно-морской исследовательской лабораторией США, Центром космических полётов NASA имени Годдарда, компаниями Northrop Grumman, Space Dynamics Laboratory, Итальянским космическим агентством и ряд других исследовательских институтов.