NASA выбрало SpaceX для запуска гамма-детектора StarBurst

Детектор для охоты за гамма-всплесками от слияния нейтронных звёзд будет отправлен в космос на Falcon 9

NASA заключило со SpaceX контракт на запуск миссии StarBurst — небольшого детектора для изучения слияний нейтронных звёзд и природы коротких гамма-всплесков. Старт состоится не ранее 2028 года с площадки SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде, детектор отправится на орбиту в составе попутной миссии Bandwagon на ракете Falcon 9.

Контракт оформлен как заказ с фиксированной ценой в рамках программы VADR (Venture-Class Acquisition of Dedicated and Rideshare) — бессрочного контракта NASA с максимальной суммой $1 млрд на все заказы в течение 10 лет.

StarBurst предназначен для обзора всей небесной сферы, не закрытой Землёй, с целью регистрации коротких и мощных гамма-всплесков, возникающих при слиянии нейтронных звёзд.

Объединив данные StarBurst с измерениями гравитационных волн и наблюдениями других телескопов, учёные смогут исследовать эти события в мульти-режиме — в нескольких типах сигналов одновременно. Проект реализуется в рамках программы Astrophysics Pioneers, поддерживающей недорогие исследования на малых космических платформах.