Samsung наконец-то увеличит батарею своего флагмана — Galaxy S27 Ultra сертифицирован с батареей емкостью 5534 мАч

В маркетинговых материалах емкостью элемента питания скорее всего будет преподносится как 5700 мАч

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Китайский регулятор 3C ранее раскрыл мощность зарядки будущих флагманов Samsung — Galaxy S27 Ultra (каталожный номер EB-958DBY) и Galaxy S27 Pro (EB-BS957CBY), а сейчас на сайте 3C раскрыта емкость батарей этих моделей. И тут есть хорошие новости: аккумулятор Galaxy S27 Ultra прибавит относительно аккумуляторов предшественников.

Актуальная линейка Samsung Galaxy S26
Актуальная линейка Samsung Galaxy S26
Источник изображения: Samsung

С выходом Galaxy S27 Ultra можно будет говорить, что «застой 5000 мАч» завершен — аппарат получит батарею емкостью 5534 мАч, которая в маркетинговых материалах, скорее всего, будет фигурировать как 5700 мАч.  Более компактный Galaxy S27 Pro получит батарею даже больше, чем у нынешнего Galaxy S26 Ultra — емкость составит 5087 мАч («типичная» — 5200 мАч).

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Источник изображения: 3C
Фото 1
Источник изображения: 3C

Что касается мощности зарядки, то для обеих моделей она, согласно данным 3C, составляет 60 Вт.

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