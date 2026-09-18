Мобильная связь за счёт Сбера — для тех, кто получает зарплату на карту банка
Сейчас «СберМобайл» обслуживает 7,5 млн абонентов
Сбер начинает оплачивать мобильную связь клиентам, которые получают зарплату на карту банка. Им обещают ежемесячно 50 ГБ мобильного интернета и 300 минут звонков без дополнительной платы.
Для подключения предложения потребуется перенести действующий номер в «СберМобайл» и выбрать тариф «Для профессионалов». По оценке банка, это позволит экономить более 7500 рублей в год. При этом менять номер телефона не нужно — он сохранится при переходе.
Оформить заявку можно через приложение «СберБанк Онлайн» или в отделении банка при подключении зарплатного проекта. Предложение действует, пока клиент получает зарплату на карту Сбера, и не требует выполнения условий по покупкам или объёму расходов.
В банке отмечают, что бесплатная связь станет очередным преимуществом зарплатных клиентов наряду со специальными условиями по кредитам, ипотеке и вкладам. Также им доступны сервис «Деньги до зарплаты» и предложения от сервисов Сбера и его партнёров.
На странице о скидке на тариф указано, что срок её действия не может превышать 12 месяцев:
Скидка 100% на тариф «Для Профессионалов» продлевается каждый месяц, пока вы получаете зарплату на карту Сбера и не меняете тариф. Скидка действует не более 12 месяцев и не дольше чем до 31 декабря 2027 года.
Однако пресс-служба Сбера подтверждает, что Сбер будет оплачивать связь, пока клиент получает зарплату на карту Сбера. Мы запросили дополнительные уточнения.
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