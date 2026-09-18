Мобильная связь за счёт Сбера — для тех, кто получает зарплату на карту банка

Сбер начинает оплачивать мобильную связь клиентам, которые получают зарплату на карту банка. Им обещают ежемесячно 50 ГБ мобильного интернета и 300 минут звонков без дополнительной платы.

Для подключения предложения потребуется перенести действующий номер в «СберМобайл» и выбрать тариф «Для профессионалов». По оценке банка, это позволит экономить более 7500 рублей в год. При этом менять номер телефона не нужно — он сохранится при переходе.

Оформить заявку можно через приложение «СберБанк Онлайн» или в отделении банка при подключении зарплатного проекта. Предложение действует, пока клиент получает зарплату на карту Сбера, и не требует выполнения условий по покупкам или объёму расходов.

В банке отмечают, что бесплатная связь станет очередным преимуществом зарплатных клиентов наряду со специальными условиями по кредитам, ипотеке и вкладам. Также им доступны сервис «Деньги до зарплаты» и предложения от сервисов Сбера и его партнёров.

На странице о скидке на тариф указано, что срок её действия не может превышать 12 месяцев:

Скидка 100% на тариф «Для Профессионалов» продлевается каждый месяц, пока вы получаете зарплату на карту Сбера и не меняете тариф. Скидка действует не более 12 месяцев и не дольше чем до 31 декабря 2027 года. Сайт Сбера

Однако пресс-служба Сбера подтверждает, что Сбер будет оплачивать связь, пока клиент получает зарплату на карту Сбера. Мы запросили дополнительные уточнения.