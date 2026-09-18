Что надеть? Wildberries научился собирать образы с помощью ИИ

Нейросеть подбирает до 10 сочетаний одежды, обуви и аксессуаров прямо в карточке товара

Команда Wildberries запустила ИИ-инструмент «Идеи образов», который помогает подобрать одежду, обувь и аксессуары к выбранной вещи. Рекомендации доступны непосредственно в карточке товара.

Изображение сгенерировано нейросетью Grok Источник изображения: Grok Imagine

После нажатия на кнопку «Идеи образов» нейросеть анализирует характеристики товара — цвет, фасон, посадку, материал, сезонность и стиль. Затем система подбирает до 10 сочетаний с другими позициями из ассортимента маркетплейса. Понравившиеся товары можно сразу добавить в корзину.

Алгоритм учитывает новые поступления и старается формировать разные варианты стилизации, чтобы не повторять одни и те же комбинации. Таким образом, пользователь может оценить, как выбранная вещь сочетается с другими предметами гардероба, еще до покупки.

На данный момент «Идеи образов» доступны в мобильном приложении Wildberries для более чем 1 млн популярных товаров из категорий одежды, обуви и аксессуаров. В дальнейшем список карточек будет расширяться. В веб-версии маркетплейса инструмент должен появиться позднее.