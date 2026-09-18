Аналог Porsche Taycan, только в разы дешевле. Представлены BYD Fangchengbao S и S GT: «дьявольские» 666 л.с., полный привод, режим дрифта — всего 240 тыс. юаней (3 млн рублей)

Принадлежащий BYD бренд Fangchengbao представил на китайском рынке сразу два новых электромобиля — S и S GT. Первый представляет собой крупный лифтбэк, второй выполнен в кузове шутинг-брейк. Цены новинок варьируются от 189 900 до 239 900 юаней — примерно от 2,4 до 3 млн рублей.

Обе модели получили развитую аэродинамику и лидар на крыше. Коэффициент аэродинамического сопротивления у модели S составляет 0,22, у модели S GT — 0,25. Габариты S — 5060 × 1967 × 1483 мм, а S GT — 5025 × 1967 × 1483 мм. Колесная база у обеих моделей одинаковая — 2960 мм.

В салоне — цифровая панель приборов, медиасистема с большим экраном и 26-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью. Также в оснащение вошла аудиосистема Devialet и атмосферная подсветка с 128 вариантами цветов. Передние кресла получили подогрев, вентиляцию и массаж, в салоне предусмотрен собственный холодильник. Объем переднего багажника немалый — 151 литр, объем традиционного багажника — 600 литров.

«Фишка» моделей — в возможностях персонализации и доработки салона. Модульная система Smart Ecosystem 2.0 позволяет подключать дополнительные аксессуары через магнитные, резьбовые и контактные интерфейсы. Владелец может установить дополнительные физические кнопки, светильники и съемные контроллеры. Среди необычных вариантов — подключение электронной гитары для караоке.

За электронные водительские ассистенты отвечает комплекс «Глаз Бога» уровня B (средний) с лидаром. Он обеспечивает автономное вождение на трассе и в городе, а также автоматическую парковку.

Fangchengbao S предлагается с задним или полным приводом. В заднеприводных версиях используются электромоторы мощностью 333 и 408 л.с. Мощность полноприводной системы — 666 л.с. Базовый заднеприводный вариант S GT имеет мощность 408 л.с., топовый полноприводный — 666 л.с.

Максимальный заявленный запас хода достигает 900 км по китайскому циклу CLTC. Электромобили оснащаются тяговой батареей Blade второго поколения. BYD заявляет крайне высокую скорость зарядки: с 10 до 70% батарея может зарядиться за 5 минут, а до 97% — за 9 минут.

Старшие версии имеют интеллектуальную подвеску Yunlian-M с магнитореологической жидкостью. Она способна менять жесткость за миллисекунды, а электроника может заранее распознавать неровности дороги и корректировать работу амортизаторов.

Также предусмотрена двухкамерная пневмоподвеска и адаптивные амортизаторы CDC. Еще одна особенность — дрифт-режим и электронный помощник для управляемого заноса.