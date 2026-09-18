AliExpress: самые популярные портативные игровые консоли в России лета 2026 года

Основной спрос делят между собой бюджетные ретро-консоли на эмуляторах и приставки Nintendo

Продажи портативных игровых консолей на AliExpress в России во втором квартале 2026 года увеличились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики AliExpress СНГ отмечают, что спрос в основном приходится на недорогие ретро-приставки с эмуляторами и устройства Nintendo.

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Лидером рейтинга стала R36S — компактная консоль с экраном 3,5 дюйма и накопителем на 64 или 128 ГБ. Она предназначена преимущественно для запуска игр от старых игровых систем.

Второе место заняла Nintendo Switch OLED с 7-дюймовым OLED-дисплеем и 64 ГБ памяти. Устройство поддерживает как портативный режим, так и подключение к телевизору. Следом расположилась Nintendo Switch Lite — более компактная версия консоли, рассчитанная исключительно на мобильную игру.

В рейтинг также вошли Android-консоли Retroid Pocket, включая Pocket 5 и 6, рассчитанные на эмуляцию более требовательных платформ. Среди премиальных моделей выделились AYN Odin и Thor с AMOLED-экранами. В список попали и различные версии Anbernic RG, отличающиеся форм-фактором и характеристиками.

Замыкает рейтинг базовая Nintendo Switch с 6,2-дюймовым экраном и 32 ГБ памяти, которую можно использовать как портативно, так и вместе с телевизором.