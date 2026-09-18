Батарея 9000 мА·ч, 200 Мп, экран 185 Гц и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro: раскрыты все характеристики OnePlus 16

Инсайдер Абишек Ядав опубликовал подробный перечень характеристик будущего флагмана OnePlus — OnePlus 16.

OnePlus 15 Источник изображения: OnePlus

Смартфону приписывают дисплей BOE X4 с кадровой частотой 165 Гц, но в некоторых играх панель сможет выдавать кадровую частоту 185 Гц. Емкость аккумулятора составит 9000 мА·ч, мощность проводной зарядки составит 100 Вт, беспроводной — 50 Вт.

Основная камера получит 200-мегапиксельный сенсор оптического формата 1/1,4 дюйма. В состав блока также войдут две 50-мегапиксельные камеры — сверхширокоугольная и перископная.

Основой устройства выступит пока еще не представленная официально SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Также сообщается о поддержке диапазона 5G n79. В качестве программной платформы выступит ColorOS 17.

Ранее Абишек Ядав правильно сообщил данные о смартфонах Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite ещё до их анонса.