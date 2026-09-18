От нефти к чипам: Япония и США готовят первый полупроводниковый проект на $19,3 млрд

Ранее средства шли на ископаемое топливо и атомную энергию, теперь приоритет смещается к производству микросхем и промышленного оборудования

Япония и США обсуждают строительство завода GlobalFoundries стоимостью от 2 до 3 триллионов иен ($12,9 – 19,3 миллиарда долларов). Это первый полупроводниковый проект в рамках 550-миллиардного инвестиционного соглашения между двумя странами. О переговорах сообщило издание Nikkei Asia без указания источников, правительства обеих стран публичных комментариев пока не давали, а конкретная площадка под завод не раскрывается.

Соглашение на $550 миллиардов — часть обязательств Токио по торговой сделке, ограничившей американские пошлины на японские товары уровнем 15%. Япония сама отбирает и декларирует финансируемые проекты. Первые 2 транша совокупным объёмом $109 миллиардов были направлены на нефть, газ, добычу минералов, атомные и газовые электростанции.

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Деньги пока не затрагивали ни чипы, ни искусственный интеллект, однако в прошлом месяце министр торговли Японии заявил, что этим двум направлениям будет придан «очень значительный вес» в следующей волне проектов.

Завод доверят американской GlobalFoundries — компания специализируется на зрелых и специализированных логических чипах. Речь не о передовых процессорах для обучения моделей искусственного интеллекта, а о массовых микросхемах для автомобилей, смартфонов и промышленного оборудования. Именно на такие компоненты, которые формируют основу текущего спроса на полупроводники за пределами гонки ИИ-ускорителей.

Если сделка состоится, то она зафиксирует поворот крупнейшего двустороннего инвестиционного пакта от сырьевых проектов к высокотехнологичному производству. Для Японии это шанс усилить позиции в глобальной цепочке поставок чипов, для США — разместить стратегическое производство у ближайшего союзника в Азии.