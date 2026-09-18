200-мегапиксельная камера Zeiss, экран 2К, батарея больше 7000 мА·ч и Dimensity 9600 Pro. Подробные характеристики Vivo X500 Pro Max раскрыты до премьеры

Новый флагман Vivo официально дебютирует уже в понедельник, 21 сентября

В Сети появились подробные характеристики будущего флагманского смартфона Vivo X500 Pro Max. Одновременно модель вместе с базовым Vivo X500 прошла сертификацию телекоммуникационного регулятора TDRA в ОАЭ — каталожные номера устройств V2619 и V2610 соответственно.

Vivo X300 Pro Источник изображения: Vivo

Согласно данным инсайдера Debayan Roy, Vivo X500 Pro Max получит 6,85-дюймовый плоский LTPO OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления до 144 Гц. Поставщиком экрана выступит BOE. Толщина рамки вокруг экрана должна составить около 1 мм.

Основой смартфона станет новая флагманская SoC MediaTek Dimensity 9600 Pro. Емкость аккумулятора превысит отметку в 7000 мА·ч, мощность проводной зарядки составит 90 Вт, будет и беспроводная зарядка.

В главном модуле основной камеры Zeiss пропишется 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-910 оптического формата 1/1,28 дюйма с технологией LOFIC. Основная камера сможет записывать HDR-видео в 4K при 120 кадрах в секунду, а обычное видео 4K — с частотой до 240 кадров в секунду. Компанию ей составит сверхширокоугольная камера с 50-мегапиксельным сенсором Samsung. В модуле с телеобъективом будет использоваться 200-мегапиксельный датчик Samsung HP0 формата 1/1,4 дюйма, дополненный оптикой Zeiss APO и оптической стабилизацией.

Смартфон сможет работать с внешним телеконвертером, который обеспечит эквивалентное фокусное расстояние 400 мм. Фронтальная камера получит 50-мегапиксельный датчик и автофокус.

Ранее Debayan Roy слил характеристики Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro, а также фото Xiaomi 15 Ultra.