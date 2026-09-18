Астрономы каталогизировали 40-тысячный околоземный астероид — и предупреждают, что это лишь «верхушка айсберга»

За последние 3 года обнаружено 10 000 новых объектов, но самые опасные — астероиды среднего размера от 100 до 300 метров — переписаны лишь на 30%

Астрономы объявили о преодолении отметки в 40 000 обнаруженных околоземных астероидов, орбиты которых проходят в пределах 45 миллионов километров от орбиты Земли. Из них около 10 000 найдены только за последние 3 года.

«Число открытий растёт экспоненциально: от 1000 в начале века до 15 000 в 2016 году и 30 000 в 2022-м, — заявил Лука Конверси, руководитель Координационного центра по околоземным объектам Европейского космического агентства. — С телескопами следующего поколения темп будет только нарастать».

Первый околоземный астероид — Эрос — открыли ещё в 1898 году, но настоящий рывок начался в 1990-х с запуском обзорных телескопов. Когда обнаруживают новый объект, учёные собирают данные за нескольких наблюдений и с помощью компьютерных моделей просчитывают его орбиту на десятилетия и даже столетия вперёд. Уточнение траектории может как повысить, так и понизить вероятность столкновения — именно так развивалась история с астероидом 2024 YR4 в начале 2025 года.

Источник изображения: сгенерировано Muse

По данным ESA, почти 2000 околоземных астероидов имеют ненулевую вероятность столкновения с Землёй в ближайшие 100 лет, но большинство из них слишком малы, чтобы представлять реальную угрозу. Крупнейшие объекты — диаметром свыше километра, способные вызвать глобальные разрушения, — обнаруживаются легче всего, и учёные уверены, что подавляющее большинство из них уже найдены.

Сейчас фокус сместился на астероиды среднего размера — от 100 до 300 метров: они способны нанести региональный ущерб, но пока обнаружены лишь примерно на 30% от общего количества.

Наземные обсерватории следующего поколения, готовящиеся к вводу в строй, должны резко ускорить темп открытий. Каждый новый найденный объект не только пополняет каталог, но и даёт планетарной защите время — главный ресурс при разработке сценариев отклонения или эвакуации.