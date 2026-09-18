Китайская система Xingyu передала полный цикл наблюдений — от постановки задачи до открытия — и открыла 8 сверхновых

Китайский телескоп с ИИ-агентом вошёл в отчёт Стэнфорда как эталон применения ИИ в науке

Телескоп Xingyu, разработанный Национальными астрономическими обсерваториями Китая (NAOC) при Академии наук КНР, включен в отчёт Stanford University* AI Index Report за 2026 год как образцовый случай применения искусственного интеллекта в физике и астрономии.

В отличие от традиционного использования ИИ — когда алгоритмы анализируют уже собранные данные постфактум, — Xingyu впервые доверил большой языковой модели и ИИ-агенту полное управление процессом наблюдения.

Источник изображения: CMG

Обычные исследовательские телескопы требуют постоянного контроля: на результат влияют состояние оборудования, погода, параметры датчиков. Чтобы обойти эту проблему, команда создала цифровой симулятор, способный моделировать разные сценарии наблюдений и обучать ИИ-агентов, не занимая время реального телескопа. Стоимость симулятора — порядка тысячи юаней (около $149), что радикально снижает порог разработки астрономического оборудования.

На момент публикации отчёта система выдала предварительные данные о 8 кандидатах в сверхновые на экстремально ранних стадиях: 2 из них уже подтверждены последующими наблюдениями. ИИ-агент также способен накапливать опыт: он запоминает результаты каждого наблюдения и итеративно улучшает стратегию, повышая точность с каждым циклом.

Xingyu — это первый случай, когда ИИ не просто помогает учёному, а самостоятельно замыкает петлю «решение — наблюдение — анализ — корректировка» в реальном времени.