Робот JOY отработал 22 минуты в невесомости перед отправкой на МКС в 2027 году

Робот JOY, созданный компанией Icarus Robotics для работы на МКС, успешно провёл 22 минуты в невесомости за четыре параболических полёта с 9 по 11 сентября 2026 года. Это первая полноценная проверка критических систем аппарата в условиях, приближенных к космическим — последний шаг перед запланированной отправкой на МКС в 2027 году. «Это была первая кампания, где он летал в полноценной микро-гравитации, и он справился», — заявил технический директор и сооснователь Icarus Джейми Палмер.

JOY — самый сложный свободно летающий робот, когда-либо созданный для МКС. Он оснащён двумя манипуляторами с 7 степенями свободы и способен самостоятельно передвигаться по станции, чтобы выполнять работу руками. Текущий робот Astrobee, уже работающий на МКС, решает похожие задачи, но JOY добавляет принципиально новый уровень манипуляции. Экономика здесь жёсткая: NASA оценивает час работы астронавта в $130 000, а в штате агентства — всего 37 активных астронавтов. Коммерческие орбитальные станции и дата-центры умножат трудовой дефицит, и роботы вроде JOY должны закрыть эту брешь.

Источник изображения: Icarus Robotics

Параболические полёты выявили несколько нюансов: при входе в невесомость возникала короткая переходная фаза нестабильности, которую команда компенсировала в реальном времени. Главный сюрприз преподнесли манипуляторы — их поведение в нулевой гравитации превзошло расчёты. Усилие, сдвигающее руку на несколько сантиметров в земных условиях, в микро-гравитации разворачивает её целиком — и алгоритмы управления JOY справились с этой разницей.

Палмер назвал полёты «генеральной репетицией миссии на МКС». Между репетицией и отправкой предстоят квалификационные испытания обновлённой версии робота, а также тесты задержки связи и восходящего канала с инфраструктурой NASA.