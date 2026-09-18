Обновление для 22-летней игры World of Warcraft требует более современных видеокарт

Но играть можно и на очень старых картах

Студия Blizzard изменила системные требования игры World of Warcraft с выходом дополнения Forever, закрытое бета-тестирование которого стартовало вчера.

В случае этой игры системные требования разделены на два типа: то, что авторы рекомендуют, и минимальный порог аппаратной поддержки. Напомним, игра в оригинальном виде вышла ещё в 2004 году.

В итоге в текущем виде для игры в World of Warcraft желательно иметь видеокарту минимум с 3 ГБ памяти, а поддержка начинается с GeForce GTX 900, AMD GCN 4-го поколения и Intel Iris Xe Graphics. Это имено минимальные системные требования. Однако дополнение Forever повышает их. Если точнее, требования повысили до GeForce GTX 10, Radeon RDNA 1-го поколения и Intel Xe2-LPG.

При этом, если говорить именно об аппаратной поддержке, то это карты AMD на архитектуре GCN 1-го поколения (к примеру, Radeon HD 7850), Nvidia Maxwell и графические ядра процессоров Intel Skylake. То есть в случае Radeon это вообще видеокарты 2012 года.

Blizzard уточняет, что изменения взяты не с потолка. Они связаны с поддержкой RGBA16F UAV в вычислительных шейдерах, которая необходима для обновленной графики в World of Warcraft: Forever.