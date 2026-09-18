Astra Space обещает доставку на орбиту по $1000 за килограмм — в 30 раз дешевле рынка

Американская компания Astra Space готовит на первый квартал 2027 года запуск ракеты Rocket 4, которая, по утверждению компании, сможет доставлять грузы на орбиту по цене около $1000 за килограмм. Это примерно в 30 раз дешевле текущих рыночных расценок, которые основатель и гендиректор Astra Space Крис Кемп оценивает в $25 000–35 000 за килограмм.

Для сравнения: Rocket 1, на которой компания в 2021 году быстрее всех среди частных компаний в индустрии достигла орбиты, поднимала 75 килограммов и стоила чуть больше миллиона долларов. Rocket 4 поднимет 1000 килограммов при сопоставимой цене носителя.

Источник изображения: Astra Space

Секрет компани — в архитектуре двигателя. Первые 3 версии ракет Astra Space использовали турбонасосы с электрическим приводом, и с ростом тяги масса батарей убивала уравнение Циолковского. Решение нашли в чертежах полувековой давности: Rocket 4 оснащается двигателем, где турбонасос раскручивается газом высокого давления, а после зажигания — отбираемым из камеры сгорания. Никаких батарей, один вал, одна турбина. «Это очень недорого, очень просто и очень надёжно», — резюмирует Кемп.

Компания сознательно отказалась от многоразовости в пользу концепции «алюминиевой банки» — массового производства дешёвых одноразовых носителей. Кемп называет ракету «пустой банкой топлива с механическими деталями, превращающими топливо в кинетическую энергию» и рассчитывает на темп выпуска в сотни ракет в год. Ближайшим узким местом он считает не готовность ракет, а доступность стартовых площадок.

«Мы — девятилетняя компания, конкурирующая с двадцатилетними, и мы собираемся выпустить ракету, которой гордимся», — говорит он.