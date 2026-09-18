Mars Express показал фиолетовые скалы у южного полюса планеты: необычную палитру создают сочетание льда, пыли, минералов и утреннего освещения

Камера High Resolution Stereo Camera (HRSC) на борту аппарата Mars Express сняла ледяной и скалистый участок у южного полюса Марса. Скалы здесь местами поднимаются более чем на 1 км, а сама система уступов протягивается на сотни километров через покрытые ударными кратерами южные высокогорья. Необычные пурпурные и розовые оттенки на снимке не являются отдельным цветом поверхности: их формирует сочетание утреннего света, пыли в атмосфере и инея на грунте.

Источник изображения: ESA

Цвета тёмных участков скального уступа Thyles Rupes связаны с вулканическим материалом, богатым мафическими минералами (породообразующими минералами с высоким содержанием магния и железа), в частности оливином и пироксеном. Более светлые области покрыты отложениями замёрзшего углекислого газа, которые сохраняются даже весной в южном полушарии: такие голубоватые участки видны на вершинах дюн и внутри кратеров. В нижней левой части кадра находится участок ледника, входящего в южную полярную ледяную шапку Марса.

Источник изображения: ESA

Скальный уступ Thyles Rupes, вероятно, имеет тектоническое происхождение: складки могли возникнуть, когда при охлаждении недр Марса планета начала сжиматься, деформируя кору и поднимая отдельные её блоки. Это произошло миллиарды лет назад — современный Марс активной тектоникой не обладает. На снимке также видны несколько типов песчаных дюн, сформированных ветрами, дующими в разных направлениях.

Mars Express работает у Марса с 2003 года. Аппарат картографирует поверхность планеты в цвете и трёх измерениях, а камера HRSC уже не раз показывала, насколько разнообразна марсианская поверхность: привычные красно-коричневые оттенки связаны прежде всего с окисленным железом, но рядом встречаются вулканические пески, глины, сульфаты и ледяные отложения.