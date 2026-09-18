Таким будет OnePlus 16. Инсайдер описал почти все основные характеристики будущего флагмана

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл почти все основные характеристики смартфона OnePlus 16, который, учитывая состояние компании, вполне вероятно, не будет доступен на глобальном рынке.

Но технически он выглядит крайне интересно. Об огромном аккумуляторе ёмкостью 9000 мАч инсайдер уже ранее сообщал. Учитывая, что текущий OnePlus 15 с батареей 7300 мАч является одним из самых автономных флагманов, 9000 мАч могут сделать его просто чудовищно автономным.

Аппарат будет поддерживать 100-ваттную проводную зарядку и 50-ваттную беспроводную. К слову, OnePlus 15 имеет 120-ваттную проводную зарядку.

Сердцем, конечно, послужит Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 . Смартфон получит дисплей с поддержкой кадровой частоты до 185 Гц.

Что касается камер, основная будет опираться на датчик разрешением 200 Мп оптического формата 1/1,4 дюйма. Также будет перископный модуль с 50-мегапиксельным датчиком размером 1/1,95 дюйма и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Ожидается, что смартфон выйдет на рынок в октябре.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.