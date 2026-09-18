Дефицит кадров в сфере разработки микросхем для ИИ в США через три года может превысить 150 000 человек

Согласно данным аналитиков McKinsey и SEMI Foundation, в США наблюдается настолько серьёзный дефицит кадров в сфере разработки микросхем для ИИ, что уже через несколько лет речь будет идти более чем о 150 000 работниках.

Согласно данным McKinsey, только 3% выпускников инженерных специальностей в США устраиваются на работу в полупроводниковую промышленность. При этом 73% работодателей в сфере производства микросхем сообщают о значительных трудностях с заполнением вакансий для инженеров.

Ситуация настолько серьёзная, что к 2030 году дефицит кадров, по данным аналитиков, составит до 157 000 человек.

Проблема отчасти обусловлена тем, что США только в последние годы активно взялись за налаживание производства чипов на своей территории. Традицинно многие чипы разрабатывались в США, а производились в Азии. В последние годы строительство фабрик очень сильно ускорилось, а 3% от всех выпускников связанных специальностей — это очень мало.