Китайский гигант CXMT не хочет довольствоваться только DRAM. Компания собирается наладить выпуск памяти NAND

Китайская компания CXMT специализируется на выпуске памяти DRAM, но в ближайшее время может выйти и на рынок чипов NAND.

Ресурс Reuters сообщает, что CXMT планирует создать на своем новом заводе в Пекине линию по разработке и производству чипов NAND. Компания уже создала в китайской столице научно-исследовательский институт, и там реализуются проекты по разработке NAND. Также китайский гигант уже обсуждал свои планы со своими клиентами, видимо, пытаясь оценить потенциальный спрос на старте.

Когда именно CXMT может выйти на рынок NAND и с продукцией какого уровня, пока неизвестно. Напомним, в Китае есть другой гигант под именем YMTC, который как раз занимается памятью NAND. Правда, недавно эта компания уже предоставила партнёрам свои первые образцы DRAM, так что, видимо, в обозримом будущем обе компании будут полноценными конкурентами на обоих рынках.