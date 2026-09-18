Китайский гигант CXMT не хочет довольствоваться только DRAM. Компания собирается наладить выпуск памяти NAND

Вероятно, в обозримом будущем

Системные платы, память, чипсетыCXMT

Китайская компания CXMT специализируется на выпуске памяти DRAM, но в ближайшее время может выйти и на рынок чипов NAND.

Ресурс Reuters сообщает, что CXMT планирует создать на своем новом заводе в Пекине линию по разработке и производству чипов NAND. Компания уже создала в китайской столице научно-исследовательский институт, и там реализуются проекты по разработке NAND. Также китайский гигант уже обсуждал свои планы со своими клиентами, видимо, пытаясь оценить потенциальный спрос на старте.

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Источник изображения: Grok Imagine

Когда именно CXMT может выйти на рынок NAND и с продукцией какого уровня, пока неизвестно. Напомним, в Китае есть другой гигант под именем YMTC, который как раз занимается памятью NAND. Правда, недавно эта компания уже предоставила партнёрам свои первые образцы DRAM, так что, видимо, в обозримом будущем обе компании будут полноценными конкурентами на обоих рынках.

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