200 Мп и экран с диагональю 1,72 дюйма — такой смартфон разрабатывает китайская компания

Возможно, этот экран разместится в блоке основной камеры

Мобильные телефоныHonor

Известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики будущего китайского смартфона. Информатор традиционно не сообщает, что за компания состоит за разработкой, но, возможно, это Honor: Digital Chat Station говорит об устройстве номерной линейки — такая как раз есть у Honor, и компания уже работает над аппаратами серии Honor 700. Поэтому и появилось предположение, что речь о будущем Honor 700 Pro.

Xiaomi 17 Pro с экраном в блоке основной камеры
Xiaomi 17 Pro с экраном в блоке основной камеры
Источник изображения: Xiaomi

Особенностью устройства станет 1,72-дюймовый экран. Вероятно, он разместится в блоке основной камеры (примерно как у Xiaomi 17 Pro — на фото): инсайдер указывает, что дисплей будет на крышке, но не конкретизирует место. Диагональ фронтальной панели составит 6,57 дюйма, разрешение — 1,5К. Также сообщается, что смартфон получит 200-мегапиксельную камеру.

Когда выйдет новинка — неизвестно. Релиз семейства Honor 700 в Китае, согласно данным Notebookcheck, ожидается в ноябре или декабре текущего года.

 

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