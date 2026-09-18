Palit сделала видеокарту GeForce RTX 5060 Ti на 8 ГБ в аниме-оформлении RiTONA

Palit представила видеокарту GeForce RTX 5060 Ti 8GB RiTONA OC — тематическую версию, оформленную в аниме-стилистике. Поводом стал мировой дебют цифрового амбассадора компании: персонаж RiTONA появился в Японии ещё в 2022 году, а теперь выходит на глобальный рынок с обновлённым образом.

Palit GeForce RTX 5060 Ti 8GB RiTONA OC Источник изображения: Palit

Система охлаждения у карты двухвентиляторная, с белым кожухом и вентиляторами диаметром 102 мм; на боковой панели — ARGB-подсветка. Задняя панель металлическая, с полноцветным изображением персонажа и отверстиями для воздушного потока. Поддерживается режим "0-dB", при котором вентиляторы при небольшой нагрузке останавливаются. Габариты — 233,9 × 125,8 × 40 мм, карта занимает два слота и рассчитана в том числе на компактные корпуса. В комплект кладут набор водостойких наклеек с RiTONA и её спутником Gelo.

Начинка соответствует обычной RTX 5060 Ti в версии на 8 ГБ: чип GB206 с 4608 CUDA-ядрами, 8 ГБ GDDR7 на 128-битной шине и теплопакет 180 Вт. Заводской разгон символический: boost-частота — 2587 МГц, то есть на 15 МГц выше референсной. Цену и сроки поступления в продажу Palit не называет.