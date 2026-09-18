Очень требовательная игра, где видеокарты Radeon удивительно сильны. Опубликованы тесты в Control Resonant

24 сентября выйдет игра Control Resonant финнской студии Remedy, но эмбарго на публикацию обзоров и тестов производительности спало сегодня. Поэтому мы можем сейчас оценить, насколько мощный ПК нужен для этой игры.

Проект получился достаточно требовательный, хотя и далеко не самым требовательным среди современных игр.

В Full HD для получения 60 к/с или около того нужна карта уровня RTX 4070, а 40 к/с можно получить на RTX 3070. Это без учёта апскейлера, хотя они прямо прописаны даже в системных требованиях. В 1440p те же показатели соответственно достигаются уже на картах уровня RTX 5070 Ti и RTX 4070, ну а в 4K без апскейлера 60 к/с выдаёт только RTX 5090, а для 40 к/с нужна RTX 5080.

Видеокарты AMD явно выглядят в этой игре сильнее карт GeForce по сравнению со средними значениями для многих игр. К примеру, RX 9070 XT быстрее RTX 5080 в 4K и сопоставима в 1440p, что практически никогда не случается. И даже обычная RX 9070 опережает RTX 5070 Ti.

При включении трассровки лучей карты Nvidia немного усиливают свои позиции, но та же RX 9070 XT всё равно уверенно обходит RTX 5070 Ti. Но зато режим трассировки пути на картах AMD вообще не доступен, так как движок игры в этом режиме в обязательном порядке использует технологии RTX Mega Geometry и DLSS Ray Reconstruction. К слову, производительность в этом режиме не особо ниже, чем просто при трассировке лучей.

Игра поддерживает апскейлеры и генераторы кадров всех трёх игроков рынка, так что это позволит существенно повысить производительность.