Honor представила мощную рабочую станцию на платформе Nvidia RTX Spark в корпусе объемом всего 2 литра

Есть варианты Tiangong AXB35 на Intel Core Ultra X7 358H и AMD Ryzen AI Max+ 395

Honor анонсировала семейство компактных рабочих станций Tiangong AXB35, предназначенных для локального запуска и разработки систем искусственного интеллекта. Старшая модель AXB35 Ultra построена на платформе Nvidia RTX Spark и имеет 128 ГБ объединенной памяти. Заявленная производительность — до 1 петафлопса в вычислениях FP4.

Производительность внушительная, а размеры корпуса — наоборот. Объем внутреннего пространства компьютера составляет всего 2 литра. Габариты — 203 х 70 х 192 мм, масса — примерно 1,5 кг. Устройство рассчитано на запуск больших языковых моделей непосредственно на самом ПК без обязательного использования облачных сервисов.

Платформа Nvidia RTX Spark, напомним, объединяет графическую архитектуру Blackwell RTX и процессорные технологии Grace. Конфигурация включает до 6144 ядер CUDA, 20-ядерный Arm-процессор и до 128 ГБ объединенной памяти LPDDR5X.

Honor заявляет, что система способна разворачивать модели объемом до 300 млрд параметров. Однако практическая возможность работы с такими нейросетями зависит от степени квантизации, размера контекста, используемого программного обеспечения и числа одновременно выполняемых задач.

Объем SSD составляет 2 ТБ, всего слотов M.2 для SSD — три. Рабочая станция поддерживает несколько режимов энергопотребления — 55, 85 и 132 Вт, питание обеспечивает внешний блок мощностью 240 Вт.

Компактный компьютер получил весьма богатый набор интерфейсов: два порта 10GbE Ethernet, Wi-Fi 7, два USB4, четыре USB-A, а также HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 для подключения мониторов.

Помимо Ultra, в линейку вошли еще две модели. AXB35 Standard построена на Intel Core Ultra X7 358H, оснащается 64 ГБ ОЗУ и SSD объемом 512 ГБ. ИИ-производительность достигает 180 TOPS. Версия AXB35 Pro получила платформу AMD Ryzen AI Max+ 395, 128 ГБ памяти, SSD объемом 1 ТБ, производительность — до 126 TOPS.

Все модели поддерживают Windows 11 и Ubuntu, поэтому ориентированы не только на корпоративных пользователей, но и на разработчиков, которым необходима полноценная Linux-среда для локального тестирования и запуска ИИ-моделей.

Стоимость и дата начала продаж Honor Tiangong AXB35 пока не раскрыты.