Единственная современная настольная видеокарта с 4 ГБ памяти. Первые тесты Radeon RX 9050 4GB показали, насколько она слабая

Авторы Hardware Unboxed, которые недавно первыми опубликовали обзор видеокарты Radeon RX 9050 8GB, как и обещали, раздобыли версию с 4 ГБ, которая не предназначена для продажи в рознице, а поставляется только OEM-производителям. Тесты этой модели показывают, насколько слабой может быть карта 2026 года.

Напомним, технически младшая версия Radeon RX 9050 отличается от старшей не только вдвое меньшим объёмом памяти. Шина памяти также урезана вдвое (до 64 бит), то есть пропускная способность памяти тоже. А заодно вдвое урезан и кеш Infinity Cache (до 16 МБ).

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Всё это в итоге превращает и без того весьма слабую карту в слабую даже по меркам прошлых поколений. В среднем на примере 18 игр в Full HD (разрешение выше тут смысла не имеет) старшая версия RX 9050 на 32-37% быстрее младшей. Средний показатель количества кадров в секунду у младшей карты примерно равен минимальному у старшей версии. Авторы взяли для сравнения совсем уж слабые и старые RX 6500 XT также в двух версиях, но всё же новинка быстрее последней примерно на те же 35%.

Если посмотреть на сторонние тесты, то получается, что производительность RX 9050 4GB, видимо, немного уступает даже RTX 3050. То есть найти хотя бы плюс-минус современный аналог сложно.

Авторы подчёркивают, что сама по себе низкая производительность не является проблемой, так как бюджетные карты нужны рынку. Однако RX 9050 4GB, во-первых, судя по всему, бюджетной назвать сложно, а во-вторых, учитывая огромный разрыв с RX 9050 8GB, младшая карта явно должна была бы называться условно RX 9040, что было бы корректнее.

Сами авторы купили видеокарту в составе ПК CyberPower, который за 750 долларов также предлагает всего 8 ГБ ОЗУ, SSD объёмом 500 ГБ и Ryzen 5 5500. Если примерно прикинуть цену компонентов и попытаться учесть маржу производителя, то RX 9050 4GB всё равно получается достаточно дорогой с ценой около 250 долларов. С другой стороны, напомним, конкретно сейчас даже RTX 5050 стоит около 400 долларов, что чудовищно много на фоне рекомендованной цены.