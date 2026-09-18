Пентагон показал видео с НЛО, летящим со скоростью более 800 км/ч

Военное министерство США опубликовало пятиминутную видеозапись с неопознанным летающим объектом, скорость которого оценивается примерно в 800 км/ч. Ролик вошел в шестой пакет рассекреченных архивных материалов американских властей о неопознанных аномальных явлениях.

Кадры были сняты на Ближнем Востоке в 2024 году. Наблюдаемый объект описывается как «белая круглая сфера». Во время съемки он перемещается над сушей, а затем над водной поверхностью.

Обнародование видео происходит в рамках более широкой кампании правительства США по раскрытию документов, связанных с UAP и сообщениями о предполагаемых внеземных формах жизни.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что поручит министру обороны Питу Хегсету и другим федеральным ведомствам начать выявление и публикацию соответствующих правительственных материалов. В перечень вошли документы о неопознанных аномальных явлениях, НЛО, а также сведения, которые власти связывают с темой возможной внеземной жизни.