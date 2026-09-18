Российский аналог Boeing 737 и Airbus A320 оценили в 7,5 млрд рублей, но в будущем МС-21 должен подешеветь на пару миллионов

Стоимость российского среднемагистрального самолета МС-21 планируют снизить за счет увеличения объемов производства и сокращения затрат предприятий — об этом сегодня рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов.

«Если переводить в экономические условия текущего года, то мы планируем снижать стоимость самолета ниже, чем 7,5 млрд рублей. Но еще раз повторю, это в экономических условиях текущего года. То есть понятно, что она в абсолютных числах будет другая, но у нас достаточно существенная такая будет работа. Это, по сути, несколько миллиардов вниз по цене мы должны будем срезать за счет как эффекта масштаба, который мы получаем благодаря такому крупному заказу авиакомпаний, так и, конечно, работы с внутренней эффективностью как самой компании ОАК, так и ее подрядчиков, с которыми мы тоже сейчас эту работу ведем. Так называемый план по репрайсингу, снижению цен, развитию альтернативных поставщиков», — сказал министр.

Увеличению серийности должен способствовать крупный заказ «Аэрофлота». Ранее авиакомпания и компании Ростеха заключили контракт на поставку 90 МС-21 с 2029 по 2032 год.

Одновременно продолжается сертификация самолета. Минпромторг рассчитывает завершить этот процесс летом 2027 года. По словам Алиханова, сертификация должна пройти «по всем правилам ИКАО». В 2027 году также планируется начать поставки серийных машин.

МС-21 представляет собой российский среднемагистральный пассажирский самолет вместимостью до 211 человек. В перспективе он должен заменить на внутреннем рынке устаревающие Ту-154 и самолеты семейства Ту-204, а также стать альтернативой зарубежным среднемагистральным лайнерам — Boeing 737 и Airbus A320.

Если соотносить стоимость МС-21 с зарубежными аналогами, то она, можно сказать, находится в рынке. Например, самый популярный лайнер семейства 737 — 737 MAX 8 — по каталогу стоит примерно 121 млн долларов, но в реальности его рыночная цена с учетом скидок — около 60 млн долларов. Airbus A320neo по каталогу стоит 113,5 млн долларов, а в реальности продается за 55–90 млн долларов.