К 2050 году ИИ-отходы заполнят 23 миллиона контейнеров — в шесть оборотов вокруг Земли

К 2050 году инфраструктура для искусственного интеллекта оставит после себя от 395 до 617 миллионов тонн электронных отходов — столько мусора поместится в 23 миллиона контейнеров, которыми можно обернуть Землю 6 раз. Такую оценку опубликовала некоммерческая организация Basel Action Network (BAN), и она радикально выше всех предыдущих. Причина в методике: прошлые исследования считали только серверы и графические ускорители, а BAN включила всё — системы электропитания и распределения, охлаждение, резервные генераторы, сетевое оборудование и даже телекоммуникационную инфраструктуру и персональные устройства, которые устареют раньше срока из-за развития ИИ.

«ИИ-модели могут казаться невесомыми, но каждая модель опирается на колоссальный объём специализированного оборудования, — заявил основатель BAN Джим Пакетт. — Если компании и правительства не начнут учитывать новое мусорное цунами, то сегодняшний бум ИИ может обернуться ещё более катастрофическим токсичным кризисом, чем тот, с которым мы уже имеем дело». По расчётам BAN, на гигаватт мощности дата-центров приходится 70 000 тонн отходов, а консалтинговая компания McKinsey прогнозирует рост мощностей до 219 гигаватт к 2030 году.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Сейчас весь мир производит 68,3 миллиона тонн электронных отходов в год, но перерабатывается меньше четверти. Остальное уходит в мусорный сектор: технику жгут и закапывают, что отравляет почву свинцом и хромом. США, где дата-центров больше, чем в любой другой стране, до сих пор не ратифицировали Базельскую конвенцию об ограничении трансграничной перевозки опасных отходов, и американские переработчики продолжают отправлять мусор за рубеж. По данным Всемирной организации здравоохранения, миллионы детей, вынужденных работать или жить рядом с неформальными свалками, подвергаются серьёзной угрозе здоровью.

Предыдущие исследования давали куда более скромные цифры. В 2024 году одна работа предсказывала от 1,2 до 5 миллионов тонн ИИ-отходов к 2030-му, другая — опубликованная в феврале этого года — оценивала ежегодный выброс в 131–225 тысяч тонн. По подсчётам BAN, фокусируясь только на серверах и ускорителях, такие исследования упускают около 87% инфраструктуры дата-центра. Новый отчёт предлагает самый полный на сегодня снимок того, во что превратится ИИ-гонка, когда оборудование начнёт выходить из строя.