Curiosity прислал открытку в честь 5000 марсианских суток на поверхности

Марсоход Curiosity отметил 5000 солов — марсианских суток — на планете, в честь этого NASA опубликовало открытку, которую снял сам ровер. Два снимка с чёрно-белых навигационных камер сделаны с одной точки у гряды «Чоколаталь» (Chocolatal): первый — утром 30 августа, второй — вечером 2 сентября. Их объединили и раскрасили вручную: голубые тона передают утро, жёлтые — послеполуденный свет. Так же команда миссии оформляла памятный снимок в ноябре 2021 года.

Источник изображения: NASA / JPL-Caltech

На переднем плане видна палуба самого ровера: антенна UHF, служащая для связи с орбитальными аппаратами, и ребристый радиоизотопный термоэлектрический генератор — ядерная батарея, питающая Curiosity уже почти 14 земных лет. Следы колёс тянутся вдаль, к нижним склонам горы Шарп высотой 5 километров, в кратере Гейла. Дальний обод кратера едва угадывается на горизонте.

Миссия стартовала в августе 2012 года с расчётным сроком работы в 1 марсианский год — примерно 687 земных дней, но ровер превзошёл все ожидания и продолжает исследования. Сейчас он медленно поднимается по склонам горы Шарп, слои которой хранят переход Марса от влажного климата к сухому.

В ближайших планах — дальнейшее изучение отложений, богатых сульфатами, которые формировались, когда вода в кратере Гейла уже начинала исчезать.