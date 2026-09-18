В России создали систему высокоточной посадки самолетов и космических ракет без GPS и ГЛОНАСС

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали компьютерную программу, позволяющую более чем в четыре раза повысить точность посадки ракет и авиалайнеров без использования сигналов глобальных спутниковых навигационных систем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета. В перспективе технология также может применяться при посадке многоразовых ступеней ракет-носителей.

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По словам разработчиков, одной из основных проблем наземных навигационных систем является так называемый геометрический фактор — точность определения положения объекта существенно зависит от расположения источников навигационных сигналов относительно летательного аппарата.

Решение ЮУрГУ учитывает одновременно рельеф окружающей местности и траекторию захода на посадку. Программа автоматически определяет весовые коэффициенты для разных участков полета и отдает приоритет наиболее ответственным этапам. Особое внимание уделяется финальному снижению, в частности участку с высоты около 300 метров над землей.

Для работы системы в районе взлетно-посадочной полосы необходимо установить специальные устройства — дополнительные источники навигационного сигнала. Они могут располагаться непосредственно на земле или на вышках. Таким образом, системе не требуются сигналы ГЛОНАСС, GPS и других глобальных спутниковых систем.

Для подготовки комплекса достаточно загрузить в программу данные о рельефе в радиусе 25 км вокруг аэродрома и типовую траекторию снижения самолета или ракеты. Информацию о высотах местности можно получать из профессиональных геоинформационных систем.

По данным ЮУрГУ, применение разработанного алгоритма в среднем позволяет повысить точность посадки более чем в четыре раза.

Независимость от спутниковой навигации делает систему потенциально интересной для труднодоступных регионов, где требуется автономная навигационная инфраструктура. Помимо гражданской авиации, технологию предлагают использовать в геодезии — например, для выбора оптимальных мест строительства новых взлетно-посадочных полос.