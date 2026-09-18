Компактная дешевая 67-ваттная зарядка, которая работает более в 200 странах: новинка Ugreen стоит всего 25 долларов

Работает в США, Европе, Японии, Великобритании, Австралии и еще много где

Ugreen представила компактное зарядное устройство мощностью 67 Вт, рассчитанное на путешественников. Новинка объединяет сменные вилки разных стандартов, три USB-порта и информационный дисплей в одном корпусе и может использоваться более чем в 200 странах и регионах.

Источник изображения: Ugreen на JD.com

Адаптер поддерживает вилки американского, европейского, британского и австралийского стандартов. Заявлена совместимость с розетками типов A, C, E, F, G и I — за счет этого одной зарядкой можно пользоваться в США, Канаде, большинстве стран Европы, Великобритании, Австралии, Японии, Южной Корее, Гонконге и многих других регионах.

Устройство оснащено двумя портами USB-C, каждый из которых по отдельности способен выдавать до 67 Вт. Также есть USB-A, выдающий до 22,5 Вт. Поддержка протокола USB Power Delivery 3.2 позволяет заряжать не только смартфоны и аксессуары, но и совместимые ноутбуки.

Входное напряжение составляет от 100 до 240 В — адаптер рассчитан на работу с электросетями разных стран.

Для уменьшения размеров Ugreen использовала силовые компоненты на основе нитрида галлия. Встроенный экран отображает информацию о зарядке в реальном времени, включая используемый протокол, силу тока, мощность, состояние зарядки и температуру.

В Китае новинка Ugreen уже доступна для предварительного заказа за 189 юаней — примерно $25.