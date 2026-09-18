Настоящий монстр автономности от Honor — Honor X9e Pro выйдет на следующей неделе и получит батарею 11 000 мАч

А также очень яркий экран

Honor готовится представить новый смартфон X9e Pro, «фишкой» которого станет аккумулятор емкостью 11 000 мА·ч. Официальная премьера устройства в Малайзии состоится 24 сентября, однако часть характеристик уже раскрыта и самой Honor, и местными СМИ. Помимо большой батареи смартфон получит и быструю зарядку — мощностью 80 Вт.

Еще одной особенностью должен стать чрезвычайно яркий дисплей. Согласно утечке, его пиковая яркость составит 10 000 нит. Honor также делает акцент на защищенности — в рекламных материалах компания демонстрирует повышенную устойчивость X9e Pro к внешним воздействиям (в том числе и погружению в горячую воду).

Смартфон получит сдвоенную камеру, разрешение основного датчика составит 108 Мп.

Для X9e Pro подготовлено четыре варианта оформления: Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown и Royal Purple — золотистый, черный, красно-коричневый и фиолетовый соответственно.