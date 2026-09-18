Этого не показывали на презентации: iPhone 18 Pro получил датчик в углу экрана

В iPhone 18 Pro используется инфракрасная подсветка, размещённая непосредственно в верхней левой части экрана.

По данным Digital Chat Station, этот датчик гораздо сложнее заметить, чем камеру, установленную под дисплеем в iPhone Duo.

Apple постепенно уменьшает заметность элементов фронтальной камеры и датчиков, стремясь в перспективе превратить всю переднюю панель смартфона в единый полноэкранный дисплей без вырезов и отверстий. В конечном итоге это может позволить полностью избавиться от видимых элементов на лицевой стороне iPhone.

Официальные продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в странах первой волны начались сегодня, 18 сентября.

В России владельцы iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max столкнутся минимум с 18 недоступными функциями и сервисами.

Новые iPhone 18 Pro Max появились на «Горбушке» до официального старта продаж, цены достигали 900 000 рублей.