Xiaomi показала завод будущего, который учится и становится умнее: скорость выросла на порядок, проблемы решаются за минуты

На производстве смартфонов в Чанпине система iBrain самостоятельно оптимизирует параметры сборки и сокращает время устранения неисправностей с двух часов до трёх минут.

Xiaomi показала работу интеллектуальной системы производства iBrain на заводе в Чанпине.

Как рассказал Лэй Цзюнь, платформа объединяет датчики, исполнительные механизмы и систему принятия решений, превращая производственный цех в автономную интеллектуальную среду. При изготовлении смартфона выполняются сотни операций, требующих высокой точности.

В частности упоминается этап сборки задней панели (крышки батареи). На этом этапе крышку устанавливают на корпус телефона. Зазор между крышкой и боковыми гранями корпуса с обеих сторон должен быть не больше 0,05 мм (примерно толщина человеческого волоса).

Раньше инженерам требовалось около четырёх часов для ручной настройки параметров. Теперь iBrain анализирует процесс и автоматически предлагает оптимальные значения, сокращая эту процедуру до двух минут. Одновременно время поиска и устранения неисправностей на линии уменьшилось с двух часов до трёх минут.

Основой постоянного совершенствования системы стала промышленная платформа Xiaomi. Она накапливает результаты предыдущих настроек и устранения проблем, превращая каждый производственный эпизод в новый набор данных для последующих решений. По сути, завод учится в процессе работы и становится умнее.