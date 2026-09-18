Первый в мире мини-ПК с NPU производительностью в 80 TOPS. Asus анонсировала мини-ПК Ascent QN10

Компания Asus полноценно анонсировала мини-ПК Ascent QN10, который показывала ранее в этом году. Она называет его первым мини-ПК с NPU производительностью в 80 TOPS.

В основе лежит платформа Snapdragon X2 Elite, которая как раз включает в себя такой нейронный блок. Само собой, мини-ПК с дискретными видеокартами могут предлагать намного большую производительность в задачах ИИ, но это будет производительность GPU.

С обычной производительностью у этого мини-ПК тоже всё должно быть неплохо, так как Snapdragon X2 Elite с её 18-ядерным процессором является весьма мощной платформой.

Также в конфигурацию входит 16 либо 32 ГБ памяти LPDDR5X-8533/9600. Что интересно, с момента показа летом мини-ПК даже немного улучшился: Bluetooth 5.4 заменили на Bluetooth 6.0. Wi-Fi 7 остался на месте.

Из остального можно выделить минимум 512 ГБ хранилища, три порта USB4 и размеры всего 130 х 130 х 40 мм, то есть объём тут около 0,7 литра. Данных о цене пока нет.