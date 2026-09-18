Когда на настоящую Lamborghini не хватает: представлен смартфон Tecno Pova 8 Pro 5G Lamborghini

В комплект также входят плетёный кабель и зарядное устройство

Tecno представила специальную версию Pova 8 Pro 5G (обзор обычной версии на нашем сайте), созданную совместно с Tonino Lamborghini.

Дизайн смартфона выдержан в чёрно-красной гамме. На задней панели расположена центральная линия Pulse Line, а окружающий её рисунок Signature Shield вдохновлён фирменным щитом Lamborghini. В оформлении также использованы мотивы кузовных линий, вентиляционных решёток, сот и элементов выхлопной системы.

Для задней крышки Tecno применила многослойную конструкцию. Один слой получил обработку для усиления яркости и отражений, а во втором используются специальные внутренние зеркальные структуры, благодаря которым скрытые красные элементы проявляются при изменении угла обзора. На разработку технологии обработки покрытия ушло несколько месяцев.

Фирменное оформление распространилось и на программную часть. Tecno почти четыре месяца разрабатывала специальные обои, иконки и рингтоны с чёрно-красной палитрой, геометрическими формами и мотивами щита. В интерфейсе Alive Matrix Display появляется стилизованная буква «L» Tonino Lamborghini при включении, разблокировке и других действиях.

В комплект также входят плетёный кабель, специальное зарядное устройство и защитный чехол из TPU и PC с элементами, напоминающими карбон и кевлар.