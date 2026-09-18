Новейший пятиядерный процессор Intel позволил создать пассивный NAS с поддержкой 40 ТБ памяти. Предствлен Minisforum S5

В последнее время на рынок вышло немало NAS, оснащённых довольно мощными платформами, которые можно использовать даже для игр. Компания Minisforum решила создать нечто для противоположной части рынка и представила модель S5, основанную на новейших процессорах Intel Wildcat Lake.

Это довольно малопроизводительные процессоры. В ноутбуках это обеспечивает хорошую автономность, но в случае настольного NAS это не имеет смысла. Однако производитель решил использовать преимущество нового процессора иначе и сделал S5 пассивным.

В качестве радиатора выступает в том числе сам корпус. С какими лимитами мощности при этом работает процессор, не уточняется.

В основе лежит Core 3 304 с пятью ядрами, а также имеется 16 ГБ ОЗУ. Для установки SSD имеется восемь слотов, так что компания говорит о максимуме в 40 ТБ.

Из остального можно выделить один порт 10GbE и один 2.5GbE, два USB4, Wi-Fi 7, накопитель объёмом 64 ГБ для работы операционной системы MinisCloud OS и габариты 177 х 60 х 154 мм. Продажи стартуют в октябре, но цен пока нет.